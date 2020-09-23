中美科技戰：華為指美打壓帶來很大壓力　求生存是公司主線

華為輪值董事長郭平在華為全聯接大會上表示，美國持續的打壓給華為的經營帶來很大壓力，具體仍在評估，而求生存是公司的主線。他又引用法國大文豪大仲馬的名言去形容華為目前狀態：「人類的全部智慧都包含在兩個詞中：等待和希望。」

他指出，集團看到ICT(信息通訊)產業正面臨巨大的發展機會，政府和企業全面進入數碼化和智能化。華為希望能和夥伴一起開創新篇章。

他續稱，集團受到重大的打擊，是對供應鏈的打擊，而集團將使出全力，以幫助供應鏈的強壯和成長，並指「這方面幫助供應鏈強壯成長就是幫助華為自己。」

此外，他提及數碼經濟是經濟增長的主旋律。牛津經濟研究院的報告顯示，數碼經濟早已成為增長的主引擎，不僅是數碼產業本身的增長，更多的是數碼技術帶來的行業數碼化增長。1元的數碼技術投入，可以帶來3元的行業數碼化增長。以中國為例，去年中國數碼經濟增加值佔國內生產總值(GDP)約1/3，但是對增長的貢獻達到2/3。

他又透露，在經過3年的持續努力後，華為雲目前已在全球擁有23個區域，發展150多萬開發者。

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