【大行報告】摩根大通料下周美股將獲得上漲動力

摩根大通認為，美國股市雖然本季度的表現優於債券，但9月至今的表現，則較債券遜色。

摩通指出，投資組合中的大部分資產會按月而不是按季度重新得到平衡。資產月度再平衡效應較季度再平衡效應強5倍以上。因此，通過月度再平衡投資組合進行的股票做好(本月股市表現不佳)大大抵銷按季度再平衡投資組合做淡，意味着該些投資組合有望成為月底或季度末股票的淨好友。

該行預計，上述固定權重資產配置投資組合再平衡，將為下周股市帶來動力。

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