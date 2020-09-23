【全球攬炒】聯合國料全球經濟今年收縮4%以上

聯合國貿發會議發布《2020年貿易和發展報告》顯示，由於新冠肺炎疫情影響，全球經濟面臨深度衰退，但衰退程度可能不會像今年早些時候預測得那樣嚴重；預計今年全球經濟將收縮4%以上，全球產出將減少超過6萬億美元，全球貿易將減少約1/5，外國直接投資可能下降40%。

報告指出，發達國家產出降幅最大，部分國家今年將出現兩位數下降。而發展中國家將承受嚴重創傷，將有9,000萬至1.2億人陷入極端貧困，近3億人面臨糧食安全問題。拉美地區可能會受到特別嚴重的打擊，加勒比海地區經濟體遭受前所未有的經濟重創，但中國經濟仍將保持正增長(料增長1.3%)。

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