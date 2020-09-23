滙豐挫近3%跌穿28元 失09年「世紀供股價」
2020年09月23日 09:53
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滙豐控股(00005)陷入「兩面不是人」的政治困局，近日再傳被內地列入《不可靠實體清單》，並同時捲入洗錢疑雲，令股價低處未見低，周三(23日)曾跌逾2.7%，低見27.9港元，已跌穿09年「世紀供股價」的28元。
多間大行紛紛調整其目標價及評級，其中以麥格理最淡，目標價29元，評級跑輸大市。
從前為港人愛股的滙豐，股價連日受壓，有市場聲音指滙控要透過分拆中港業務才能「自救」。光大新鴻基財富管理策略師溫傑認為，分拆香港或亞洲業務、甚至遷冊皆對滙控股價帶來刺激作用，但亦為「遠水不能救近火」，主要因為滙控屬巨型銀行，分拆業務恐怕要以年計，而管理層之前更多次表明無意遷冊，加上歐洲及英國疫情反覆，估計恢復派息的機會低。
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