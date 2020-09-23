新西蘭央行維持利率0.25厘不變 預告將提供額外刺激措施

新西蘭央行將官方現金利率維持在歷史低位0.25厘不變，符合預期，並維持大規模資產購買計劃(LASP)上限在1,000億紐元。

央行稱，準備提供額外刺激措施，而額外貨幣政策已經取得進展，認為貨幣政策需要對經濟提供長期支持。至於替代工具可以獨立部署，額外工具包括負利率，以及向銀行提供資金。

同時，央行預期失業率上升，企業關閉率上升。

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