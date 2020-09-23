【專家點評】梁彥穎：恒指或須下試23200點以下水平

繼美國總統特朗普於8月6日曾簽下行政命令，美國商務部因此在上星期正式宣布禁止美企在美國以內與中國通訊應用程式WeChat和TikTok展開任何商業交易，以「維護」美國的國家安全。尚「可幸」的是，美國商務部不會強迫美國用戶刪除或停止使用這些App。不停打擊中國企業，短期內必定為美企帶來負面影響。

繼筆者之前曾指出標普500期貨指數3,580點是近期最高位，標普500期貨逐漸調整至3,300點水平，也是到達10月16日前的第一個較強的支持位。預計若此支持位不穿，標普500期貨將在3,300至3,500點徘徊。若跌穿3,300點支持，下一支持位將是3,000點！

隨着聯儲局決定聯邦基金利率維持介乎0至0.25厘以後，最新預測更顯示2023年前利率不會增加。正因如此，美匯指數暫時未能轉強，澳元兑美元應在10月20日前在0.7150至0.7350範圍徘徊， 投資者可按此範圍高沽低揸。

金價則應在10月20日前，有機會仍在每安士1,850美元至2,000美元區間徘徊。24,000點是9月恒生指數餘下時間內最強力支持，希望結算前仍能堅守，否則指數可能要一試23,200點以下低位。若能堅守，指數很大機會在24,000至25,000之間徘徊。考慮以上兩者後，投資者可考慮沽出行使價25,000點或以上的認購期權。

微臣資產管理財富管理總監 梁彥穎

(以上意見基於眾多假設，讀者絕不應倚賴本文內容作出任何法律或投資安排。)

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