眾院通過權宜支出法案　美國政府避免下月起停擺

外媒報道，美國眾議院周二(22日)通過權宜支出法案，讓聯邦政府得以繼續運作到12月11日，避免在10月1 日新年度伊始就陷入停擺。

報道指，眾院和共和黨人針對農業補助和兒童食物援助方案達成共識之後，以359對57票表決通過這項權宜支出法案，讓聯邦政府不至於在9月30日財政年度結束時「斷炊」。法案將在9月30日前送交參議院表決，最終法案將可避免政府「斷炊」。

眾院議長佩洛西宣布與美國財長姆紐欽針對持續撥款決議案達成協議，包含共和黨推動的農業補助，規模約300億美元，以及民主黨追求的疫情期間兒童營養援助，金額約20億美元。假如參院通過這項法案，國會議員將在11月和12月大選過後所謂的「跛腳鴨」期間，試圖完成2021年度的12項撥款法案。目前參院尚未起草任何法案，特朗普欲為美墨邊境高牆付款，將面臨激戰。

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