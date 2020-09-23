亞馬遜急漲5%券商嗌買　傳Prime Day下月中舉行

科技股早前經歷大跌市後，近日強勁反彈。外媒報道，券商Bernstein表示，近期的拋售潮給投資者買進亞馬遜的絕佳機會，該股股價周二大漲逾5.69%，收報3,128.99美元。另據亞馬遜內部信件，亞馬遜為期兩日的購物盛事Prime Day將於10月13日至14日舉行。

Bernstein分析師Mark Shmulik調升亞馬遜評級，由「符合市場表現」調高至「跑贏大市」，目標價3,400美元。他表示，所有迹象表明，亞馬遜正從一個新的水平茁壯成長，今年透過100個以上新設施，履約能力較去年同期提高50%，而且計劃增聘10萬名員工。

報告又指，由於亞馬遜在雜貨、購物上皆有策略性進展，即使實體零售業在疫情後恢復運作，亞馬遜的領導地位只會更加穩固。他認為亞馬遜定位極佳，可以從超大規模的雲端市場上長期受益。

同日，有媒體報道引述亞馬遜內部信件，該公司為期兩日的Prime Day將於10月13日至14日舉行，而官方將於9月27日正式宣布。亞馬遜7月時確認將推遲舉行美國的Prime Day，並在第二季財報上提到，Prime Day將於第四季召開。內部通知又指，亞馬遜上周已通知倉庫員工，全職員工在10月13日至20日期間禁假，做好準備。

前亞馬遜高層兼電子商務諮詢公司eShopportunity執行長FahimNaim表示，亞馬遜也限制各品牌不能在10月13日那周提交特定交易，示意今年的Prime Day就約在那個時候舉行。根據媒體收到的內部通知，亞馬遜各協力廠商提交限時促銷活動或「閃電交易」的時間到10月11日為止。

報道指，亞馬遜發言人回應，公司尚未宣布Prime Day舉行日期。

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