全球經貿戰：德國總理默克爾指不會排除華為5G設備

正當不少國家與美國站在同一方，選擇禁用華為5G通訊設備，德國是目前全球主要指標性國家中，還未改變使用華為5G通訊設備的大國。外媒報道，德國總理默克爾再度表示，不會因為一家企業來自某個特定國家就將其排除在外。

保護德國國家安全的鷹派人士不斷向默克爾施壓，要求德國政府將華為5G通訊系統排除在外，但默克爾仍堅持過去一貫看法，她表示公平且合理的作法是對這些參與德國5G設備競標的企業提出要求，並將相關的要求寫入電信法規中。有分析指，包括德國在內部分歐洲各國，或不會跟隨美國「封殺中國」的5G戰略。

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