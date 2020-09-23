新股專輯：樂享互動首掛先「潛水」後回穩
2020年09月23日 10:18
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主要在內地從事數碼營銷服務的樂享互動(06988)周三(23日)首日掛牌「潛水」，開市報2.7港元，已較招價定2.88元低逾6%，其後一度反彈，高見2.94元，最新報2.88元企招股價；暫時成交9.6億元。
該股是次香港公開發售錄得超額認購1,631.92倍，而國際發售股份獲超額認購24倍。認購一手(1,000股)中籤率僅10%，最少認購200手(即20萬股)始穩獲一手。
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