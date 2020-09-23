港股格局：黃志陽指下一重要支持看22800

港股走勢反覆，恒生指數暫未能企穩23,700點，安山資本資產管理部董事黃志陽表示，23,700點水平是恒指的橫行區底部，一旦確認失守，除非有明顯的購買力出現，否則投資者短線不敢貿貿然入市博升，而下一個恒指的重大支持位是22,800點附近，今年4月和5月時恒指跌至該水平後開始回升。

他指投資者若要博反彈，大型新經濟股「ATMX」仍是首選，但一旦掉頭跌破重要關口，也要嚴守止蝕紀律。

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