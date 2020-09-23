港股格局：黃志陽指下一重要支持看22800
2020年09月23日 10:30
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港股走勢反覆，恒生指數暫未能企穩23,700點，安山資本資產管理部董事黃志陽表示，23,700點水平是恒指的橫行區底部，一旦確認失守，除非有明顯的購買力出現，否則投資者短線不敢貿貿然入市博升，而下一個恒指的重大支持位是22,800點附近，今年4月和5月時恒指跌至該水平後開始回升。
他指投資者若要博反彈，大型新經濟股「ATMX」仍是首選，但一旦掉頭跌破重要關口，也要嚴守止蝕紀律。
滙豐控股(00005)周三早間跌穿09年「世紀供股價」的28港元，他指現價已反映大部分壞消息，但始終欠缺利好消息，缺乏新資金買入。他指28元只是象徵式價格，計及除息等因素，24至25元是重要的支持位置。不過，在缺乏股價上升催化劑下，難言可大幅反彈。
至於有北水加持的農夫山泉(09633)連升多日，他指股份是近年市場熱炒的概念股，加上近期內地關注白酒加價，拖累白酒股表現，令部分資金轉而流入其他飲品股，也對農夫山泉利好。不過，市場對其極高估值始終有保留。
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