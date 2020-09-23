外電指數十億美元資金或擬撤出澳門　將影響經濟復甦

外媒報道，中國限制資金外流，引發各方由世界最大的賭場樞紐——澳門撤資，規模或高達數十億美元，將威脅澳門經濟在疫後的復甦。報道指出，大量現金正逃離澳門賭場貴賓中介業務，顯示市場對貴賓中介行業的信心大大下降。中國今(23日)起全面恢復澳門旅遊簽證，業界警告，更多的入境者可能意味更多的現金將被撤出。

北京將賭博的跨境資金流確定為國家安全風險之後，7月開始了澳門貴賓廳中介業出現空前的走資衝動。令人擔憂的是，中國正努力從疫情限制中恢復過來的同時，旅客提款已湧入更廣泛的賭場行業，導致澳門貴賓廳博彩業現金緊縮，這令遊客人數及賭博收入雙雙下降。

報道又引述一位賭場高管指出，「這不是我們要談論的數百萬美元，而是數十億美元。我們在銀行有現金，但是每個人都在提款，這是一個問題」。其他幾位高管亦表示，被拿走了數十億港元現金。

儘管澳門賭場有足夠的儲備來渡過幾個月的零收入，但現金提款量的增加表明，對關鍵的貴賓中介行業的信心大大減弱，這將進一步打擊經濟。貴賓中介行業約佔澳門博彩業總收入的50%，去年達到365億美元。這場疫情已使經濟遭受重創，第二季度的博彩收入按年下瀉約96%。

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