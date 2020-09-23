【專家點評】王昕媛：周期股行情的循環過程

回顧過往每一個周期行情的風格切換，都會考慮貨幣政策、財政政策、以及宏觀數據。具體來看，貨幣政策以及財政政策的刺激，或者季節性庫存周期(宏觀數據)刺激下，經濟預期改善會開始發生，隨後會驅動場內資金活躍，這個時候就可以開始配置周期性行業。我們會看到周期敏感性行業開始有企穩迹象。其後隨着預期不斷兌現和強化，會導致我們從周期類行業的上市公司業績上看到改善迹象，從而可能引發場外資金基於這樣的賺錢效應而流入，進一步強化周期類持續大幅跑贏市場。

再之後的一個階段，就是市場極度亢奮的階段，一般會伴隨着或者已經引發了一定的通脹或者過熱的風險，市場出現干擾音，擔憂政策收緊的風險，並提前反映，從而導致對於經濟復甦持續性的質疑，周期股出現衝高回落，甚至周期股業績前景面臨下調，然後到情緒極其悲觀的狀態，再然後就是進入到新的一輪預期之中。

具體案例來看，從2011年10月開始，終端需求開始加速下滑，房地產、汽車、家電單月銷售增速同時由正轉負。但進入12月後，房地產和汽車的銷售情況出現了環比改善，且12月PMI指數也出現環比回升。海外經濟好轉也助推了國內經濟好轉的預期。 2011年4季度，歐洲經濟觸底回升。2011年12月，歐洲央行宣布推出三年期的LIRO，美聯儲將維持最低利率，隨後伴隨着大宗品強勁反彈。這是一輪經濟假復甦的周期股行情。

財經評論作家 王昕媛(作者為註冊持牌人士，持牌號碼：AQA458，其及其聯繫者並未擁有上文提及或評論的上市法團的任何財務權益)

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