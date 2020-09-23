傳3M研出售食品安全業務　作價料達273億元

外媒引述知情人士透露，美國綜合工業企業3M正與財務顧問合作，考慮出售其食品安全業務的可能性，售價可能達到35億美元(約273億港元)。

據悉，3M的食品安全業務生產病原體檢測和過敏原檢測產品。3M對市場傳聞不予置評。

由於新冠肺炎疫情導致所有業務部門的需求大幅下降，該公司第二季利潤和營業收入均未達到市場預期。3M股價周二(22日)收報162.34美元，上漲0.61%，今年以來股價下跌約8%。

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