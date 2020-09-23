百佳推3200萬抽獎作為第二期保就業計劃回饋方案

百佳繼早前宣布有關惠及弱勢社群的現金食物券計劃，周三(23日)宣布將推出「誠心賞你」大抽獎，是在第二期保就業計劃中，獲政府接納有關回饋廣大市民的方案。

根據政府要求，回饋金額不應少於其在「保就業」第二期計劃下獲批的工資補貼額50%； 受惠對象應主要為弱勢社群、其次為顧客。按政府指引，超市需要向市民提供無附加條件的回饋方案，當中不可以涉及購物和會員優惠。百佳遂推出「誠心賞你」大抽獎，市民不用到百佳消費，亦可直接登記抽獎，只需以電話或網上登記簡單資料，便可有機會獲得超市禮券，總值3,200萬。「誠心賞你」大抽獎尚在籌備當中，將於10月公布詳情。另外，有關回饋員工方面，百佳會將於12月底前發放特別獎勵。

百佳母公司屈臣氏集團首席營運總監及屈臣氏(亞洲及歐洲)行政總裁倪文玲表示，按政府指引，超市需要向市民提供無附加條件的回饋方案，當中不可以涉及購物和會員優惠。所以百佳推出「誠心賞你」大抽獎，沒有任何附加條件，對象並不限於顧客或會員，而是全港市民，希望藉清晰易明的方案回饋大眾。

倪氏續稱，事實上，百佳在疫情期間有大量回饋社會的計劃；以較早前推出的易賞錢「全城有賞」18區跨商戶消費獎賞計劃為例，捐出500萬元以鼓勵市民到餐廳及零售店舖消費，希望能藉改善社區經濟幫助就業。除此之外還有對社福機構持續的口罩和食物捐贈，這些回饋行動，就算集團沒有包括在保就業第二期的回饋社會及市民大眾方案，仍然樂意開展，全因百佳對香港社會的關懷及責任。

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