傳螞蟻集團明日通過香港聆訊　10月中下旬中港上市

市場消息指，螞蟻集團計劃於周四(24日)通過香港交易所上市聆訊，最快於本周末在港交所官網披露通過聆訊後的招股說明書，並將於10月中下旬正式完成「A+H股」同步上市。

內媒報道，周二(22日)螞蟻在內地提交註冊，在給上海交易所的招股文件中，螞蟻預測今年首三季營收為1,145至1,175億元人民幣(下同)，按年增長38%至42%，這一數字已接近公司2019年全年營收；2019年營收1,206億元，今年1至6月份營收為725.28億元。

此外，招股說明書還顯示，9月18日各方已簽署了戰略投資者認股協議，包括易方達、匯添富、華夏、招商、南方、嘉實、鵬華、中歐基金。其中易方達、匯添富、華夏、鵬華、中歐五家基金公司計劃設立創新未來18個月封閉混合型基金。根據證監會披露和幾家基金公司的公告，目前這幾隻均已獲得正式批文，定於9月25日開始發行。對於普通投資者來說，這無疑是一個低成本參與螞蟻集團打新的方式。

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