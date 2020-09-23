【專家樓評】陳永傑：美元料跌勢未止　利好樓市金價

美國量化寬鬆對美元的負面影響，逐漸顯現。踏入9月美匯指數跌穿92點，出現比較明顯跌勢。及後有所反彈上93點，但美元趨勢仍會向下，樓市及金市將會有美好歲月。

自今年3月美匯指數在103點見頂之後，走勢一浪低過一浪，新冠肺炎引發的量寬不利美元的因素漸漸浮現。美匯指數9月1日曾經跌穿92點，低見91.773點，創兩年新低。

黃金走勢轉弱為強，每安士亦曾重上接近2,000美元水平，目前金價仍在高位上落，與今年高峰價2,089美元相差不遠。如果美元弱勢不改，金價再破頂毫不出奇。

由於本港住屋物業供應短缺已經街知巷聞，與黃金一樣同是限量供應的投資工具，比黃金實用價值更高，相信亦會有不俗表現，與黃金一起雙雙轉強。因為外國大城市的住宅樓價，今年亦顯得強勢。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑

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