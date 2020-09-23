港元拆息︰1個月回軟至0.52厘
2020年09月23日 11:15
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（中新社圖片）
香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息回落至0.07厘；1星期報0.22厘；與樓按相關的1個月跌至0.52厘；3個月為0.65厘。
23/9/2020
隔夜 0.07929厘
1星期 0.22839厘
2星期 0.41554厘
1個月 0.52643厘
2個月 0.59268厘
3個月 0.65000厘
6個月 0.74929厘
12個月 0.92083厘
22/9/2020
隔夜 0.09631厘
1星期 0.25185厘
2星期 0.41643厘
1個月 0.53714厘
2個月 0.60571厘
3個月 0.66018厘
6個月 0.75042厘
12個月 0.91411厘
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