港元拆息︰1個月回軟至0.52厘

香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息回落至0.07厘；1星期報0.22厘；與樓按相關的1個月跌至0.52厘；3個月為0.65厘。

23/9/2020

隔夜 0.07929厘

1星期 0.22839厘

2星期 0.41554厘

1個月 0.52643厘

2個月 0.59268厘

3個月 0.65000厘

6個月 0.74929厘

12個月 0.92083厘

22/9/2020

隔夜 0.09631厘

1星期 0.25185厘

2星期 0.41643厘

1個月 0.53714厘

2個月 0.60571厘

3個月 0.66018厘

6個月 0.75042厘

12個月 0.91411厘

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