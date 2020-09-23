港股格局：張智威指23600點是關鍵防守位
2020年09月23日 11:18
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信誠證券聯席董事張智威表示，恒指本周一(21日)跌市下失守兩萬四關，與本月9日及17日跌市下仍保得住24,200點的情況有別，反映大市走勢轉弱。他認為，要留意後市能否守到23,600點水平，此乃6月15日的跌市低位。另繼續沿用炒股不炒市策略。
至於ATMXJ一眾科技股，他仍鍾情阿里巴巴(09988)，指因螞蟻集團快將上市，股價有機會挑戰290港元，甚至300元。
滙豐控股(00005)周三(23日)早段跌穿28元「世紀供股價」，低見27.5港元，他指股價易跌難升，中美兩國緊張關係下，令集團「兩面不是人」，息差收窄亦影響集團業務表現，認為散戶憧憬集團回復派息僅屬一廂情願。
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