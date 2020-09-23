獅王落難：滙豐連挫3日 花旗指最壞情況或須沽交行股權
2020年09月23日 11:31
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(Getty Images圖片)
滙豐控股(00005)近日腹背受敵，股價一浪低於一浪，今(23日)再最多下瀉逾4%，低見27.5港元，自周一(21日)起連挫3日累挫逾10%，並跌穿2009年28元的「世紀供股價」，續創25年低位。
大行花旗指出，滙豐捲入政治爭議中，美國可能加大對中國及香港方面的制裁行動，而內地不可靠實體清單，滙豐亦可能上榜。若被納入清單，即使內地貸款額只佔集團約4%，但將嚴重影響客戶交易，內地客戶甚或減少經香港滙豐的不必要往來，最壞的情況或要出售其內地投資，如交通銀行(03328)的股權。
該行又警告，由於政治風險加劇，其他香港銀行的股價可能在未來幾周內亦有下行壓力。
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