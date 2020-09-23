【亂世買金】花旗：金價或因美國大選年底前創新高

外媒報道，花旗集團第四季大宗商品展望中表示，由於美國大選的風險，金價料將在年底前創新高，預料6至12個月將升至2,400美元。

花旗指出，現貨金價本周以來因美匯指數持續走強遭拋壓，但花旗仍看好金價長期走勢，認為當前的跌勢只是短線的技術性回調，而在中長期，金價仍將受到基本面因素持續拉動上漲。該行預計，中短線3個月期限內，在技術形態得到修正後，現貨金價仍會重新升至2,200美元，之後在6至12個月中長期，金價將續升至2,400美元水平，而2021年底前都將維持在2,275美元上方，比其早前預估上修約300美元。

花旗稱，雖然短線來看，好友獲利行情和匯市消息拉動走勢，確實會對金價走勢帶來干擾，促其加速波動。不過，全球央行寬鬆政策大方向不變，足夠支撐金價持續上行，迄今為止交易所買賣基金(ETF)正在繼續增加黃金持倉。因此，當前唯一需要擔心的狀況是，實物黃金銷量自今年以來持續不振的狀況，可能會對金價上漲速度帶來一定程度的拖累。

金價近期表現偏軟，現貨金現報每安士1,892.4美元，紐約期金處每安士1,897.6美元。

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