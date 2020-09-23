香港銀行家會所周五後告別置地 遷往盈置大廈

專為金融界專業人士而設的香港銀行家會所，座落於中環置地告羅士打大廈約30年，將於本周五(25日)迎來最後一日，其後將遷往中環干諾道中41號盈置大廈。

該會所早前指，新址盈置大廈符合各項選址的條件，包括位處中環優越地段、交通便利，方便會員到達、有助提升服務及設施，而租約條款亦有利會務長遠發展的目標。

香港銀行家會所由十位海外銀行家於1977年在香港創辦，為適應香港銀行業的瞬息萬變，多年來經歷重大變遷。自1981年公開招收會員以來，會員人數不斷增長，會員更包括城中大部分主要銀行和許多獨立的金融界專業人士。

於1995年12月，該會由「香港海外銀行家會所」正式改名為「香港銀行家會所」。目前該會擁有超過2,000名會員。

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