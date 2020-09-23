【fb直播】港股弱勢點部署？

內地10月將召開第十九屆五中全會，對A股有咩啟示？當中又有咩板塊可以留意下？

受累美元反彈，國際金價近日偏軟，現貨金僅於每安士1,900美元徘徊。不過，歐美新冠肺炎疫情持續反覆，做好倉部署又諗唔諗得過？

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