獅王落難：散戶不急於撈滙豐　話要見呢個價先考慮...

散戶禤先生：「我喺個幾兩個月前約37蚊放咗喇，唔睇好佢前景。如果佢跌到落22蚊，我再睇吓情況先考慮吓買，依家咁多股票梗係唔買佢。」

散戶Eric表示：「我睇滙控離見底唔遠，會等壞消息出盡，例如至少等埋內地不可靠實體清單名單出爐，滙控跌到24、25元後，才考慮買入作長線投資。之後博集團會否進行業務重組或分拆，令股價做好番少少。」

元朗股神曾錦安指：「97之後我都叫人唔好買滙控架啦，佢仲爭個終極一跌。收息要30幾年先回到本，結果依家息都無得收。依家滙控好弱勢，等於豬八戒照鏡，裏外不是人。我有個朋友喺08年買左一萬股滙控，依家蝕咗成百萬。」

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