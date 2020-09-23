【飯碗不保】Ralph Lauren擬裁員3700人 加速轉型發展電商

美國時裝品牌Ralph Lauren將裁減15%員工，涉及3,700人，料將於截至明年3月底止的本財年接近尾聲時實施，並同時加速轉型發展電商。

據外電報道，Ralph Lauren認為此輪精簡人手計劃將衍生1.2億至1.6億美元的稅前費用，但預料能在下個會計年度節省多達2億美元。

新冠肺炎疫情嚴重衝擊經濟，對大部分的服飾零售商亦同樣帶來負面效應。事實上，Ralph Lauren的銷售已連續兩季錄得下滑。

Ralph Lauren行政總裁Patrice Louvet表示，「我們身處的世界持續發生變化，這些變化已加速我們在疫情爆發前看見的轉變，我們正加快實施部分計劃，以符合這些轉變──包括發展數碼轉型和簡化團隊結構」。

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