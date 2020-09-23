國泰過剩人手達6800人　裁員如箭在弦　學者批未盡社會責任

報道指，內部管理人員分析過剩員工人手數量，包括1,200名機師、5,000機組人員，以及約600名地勤人員，合計過剩人手約6,800人，佔國泰及國泰港龍全球員工數目約25.6%。內文引述消息人士指，即使獲留任的員工亦有機會需要減薪。

國泰回覆《東網》查詢表示，最近與國泰港龍機師工會會面，並會繼續與各員工團體保持溝通。管理層現階段會以開放態度考慮所有方案，並在第四季就航空公司未來的營運規模及模式向董事局提出建議，以應對環球的航空旅遊需求，並維持公司財政於健康的水平。國泰計劃於第四季盡快向所有同事解釋公司未來的計劃和其他細節。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強認為，全球航空公司均有裁員情況，但國泰航空已有政府注資及入股，已對其他私人公司造成不公，而國泰獲政府協助後，理應須具備企業良心及社會責任，裁員時應公正處理，顧及員工權益。惟裁員一事上，該集團只向國泰及國泰港龍開刀，其他附屬公司因申請保就業計劃而毋須裁員，明顯不公平。

陳偉強指出，國泰將裁員一事拖延至年底，反映沒有計劃與員工共度時艱，「國泰完全將自己利益擺先，無同員工共度時艱」。

－－－－－

「疫市下想轉危為機？」

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；一個電話，解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼:香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020