東亞又賣產　證實出售東亞人壽保險　業界料值6億美元

東亞人壽是東亞的全資附屬，為香港的個人及企業客戶提供全面的人壽保險產品。該公司通過東亞分行網絡及在線渠道分銷人壽保險產品，於2019年的保費收入為48億港元。作為出售流程的一部分，東亞將尋求簽訂長期獨家保險分銷協議，將透過該行分銷平台，為特定保險公司分銷保險產品，從而獲取持續的收入來源。該行已聘請高盛為出售東亞人壽的財務顧問。

此外，東亞計劃運用其全面策略性檢討中的關鍵結論來進一步提高其業務的價值。該行將專注尋找機會以發展核心業務，包括但不限於通過與其中國內地銀行業務的策略性及協作性夥伴關係。

東亞亦將專注於若干戰略重點，包括通過專注財富管理(包括銀行保險業務)來提高服務費收入；通過簡化運作以降低其成本對收入比率；透過其全渠道平台創造卓越的客戶體驗；進一步加強風險管理措施以降低信貸成本；及保持穩健的資本狀況以支持增長。

● 近年頻頻賣產 投資者失信心

事實上，東亞近年頻頻賣產，今年初出售入股不足3年的柬埔寨小額信貸機構PRASAC Microfinance Institution Limited(PRASAC)21%股權，買家為南韓的Kookmin Bank。翻查資料，東亞於2017年3月斥資7,800萬美元收購以上信貸機構股權，當時已有證券界人士擔心，若東亞再斥資拓展風險較高的新興市場業務，或加重其財務壓力。

此外，東亞亦於2019年4月一口氣放售一批九龍區舖位。該行出售所持舖位物業的行動，始於2016年11月，當時該行將銅鑼灣怡和街46至54號麥當勞大廈地下A舖、F舖及地庫全層，以2.038億元沽出。該行連環賣產，令市場對其業務發展前景失去信心。

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