特斯拉盤後股價續挫　市值兩小時蒸發逾1500億元

電動車生產商特斯拉(Tesla)於「電池日」發布電池新技術，但至少要到2022年才能量產，而推出更廉價車款的計劃，亦未全面完成，令市場失望，引發投資者拋售股票。特斯拉股價周二(22日)收市跌5.6%，報424.23美元。該股盤後重挫約7%，至395.08美元，市值在盤後短短兩小時內蒸發逾200億美元(約1,560億港元)。

私募基金Loup Ventures常務董事Gene Munster稱，特斯拉股票的挑戰在於他們考量每件事都是3年之後的事。

此外，特斯拉於「電池日」中提到要讓新電池成本減半，而且要自行生產電池，消息拖累合作的電池同業股價重挫。行政總裁馬斯克表示，特斯拉目標在數年內將電池產能提高至每年3兆瓦時，相當於內華達廠目前產能的85倍，更期望未來可供應電池給其他公司。

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