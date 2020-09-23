新盤動向：傲寓首批50伙 平均呎價20934元
2020年09月23日 12:30
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左起：冼佩盈、其士國際主席兼董事總經理郭海生及司徒世華
大批新盤蜂擁登場搶客。其士國際(00025)物業發展部總經理司徒世華稱，旺角傲寓首張價單推出50伙，包括23個開放式及27個一房戶，實用面積介乎262至340方呎，扣除最高總折扣9.75%後，折實平均呎價20,934港元，售價由538.8萬至719.3萬元，呎價18,388至23,199元。
該公司銷售及市務經理冼佩盈稱，疫情對市況略有影響，是次開價具約10%折讓，加推不排除加價，本周末或之前加推，希望月底可以開售。
資料顯示，恒基地產(00012)旗下區內利奧坊‧曦岸於今年5月公布首張價單，推出100伙折實平均呎價24,260元，折實售價介乎逾463.88萬至逾653.51萬元，呎價由22,692至26,182元，最低售價單位實用面積197方呎。
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