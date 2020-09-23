新盤動向：傲寓首批50伙　平均呎價20934元

左起：冼佩盈、其士國際主席兼董事總經理郭海生及司徒世華

該公司銷售及市務經理冼佩盈稱，疫情對市況略有影響，是次開價具約10%折讓，加推不排除加價，本周末或之前加推，希望月底可以開售。

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「疫市下想轉危為機？」

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