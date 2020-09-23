【瑞通推介】滙豐跌穿「世紀供股價」　資金趨保守

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國聯儲局主席鮑威爾與財長姆紐欽表示，美國需採取更多經濟刺激措施，加上科技股做好帶動市場氣氛，道指隔晚先跌後回升，收報27,288點，升140點或0.5%。

恒指周二(22日)收報23,716點，跌233點或1%。周三(23日)早段好淡爭持，徘徊在23,700點附近。其好倉(牛證及認購權證)周二淨流入逾1.3億港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾1.7億元，反映投資者續預期港股將見技術性反彈。周二其牛證街貨重貨區為收回價23,100至23,199點，而熊證街貨重貨區為收回價25,000至25,099點。

滙豐控股周二續創逾25年低位，一度挫3.4%，低見28.3元，逼近2009年「世紀供股價」28元，收市報28.7元，跌2.05%，9月迄今累挫逾15%。投資者繼續憂慮滙控或被列入中國商務部首輪不可靠實體清單之中。此外，英倫銀行副行長表示，英國銀行業必須把打擊洗錢列為首要事項，否則將面臨嚴厲罰款。滙控周三早段再跌近4%，跌穿28元之「世紀供股價」 ，暫連跌3日。周二有逾940萬元淨流入其好倉，淡倉同日則錄近460萬元淨流出。

在傳統的「金九銀十」消費旺季，內地正舉行「消費促進月」活動，催谷內需，市場料汽車銷售也會受惠。然而，近日於16元附近上落的吉利汽車周二顯著向下，收跌4.4%於15.3元。股價周三早段回穩，高見15.52元。周二當吉汽股價向下，引伸波幅同時回吐，周三早段暫未有大變化。上交所上市委員會將於下周一(28日)審議吉汽在科創板上市申請。周二分別有逾700萬和逾20萬元淨流入其好倉和淡倉。

疫情反彈影響經濟，市場憂慮原油需求復甦未如理想，加上利比亞或將復產原油，拖累國際油價近期走弱，隔晚則稍有反彈。中國海洋石油上日跌2.35%，以全日最低位7.91元收市，創1個月低，連跌3個交易日。周三早段跌勢未止，回落1%至7.8元水平。周二有逾20萬元淨流入其好倉，淡倉同日亦有小量資金淨流入。

市場料內需消費持續復甦對美團點評有利，股份周二反覆靠穩，最多漲2.4%至247.4元，收市微升0.4%，報242.6元。周三早段升勢持續，升3%，曾升穿250元關口。周二分別有逾480萬和逾120萬元淨流出其好倉和淡倉。

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