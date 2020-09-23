新盤動向：代理料傲寓首批單位可沽清

旺角傲寓首張價單推出50伙，包括23個開放式及27個一房，實用面積介乎262至340方呎，扣除最高總折扣9.75%後，折實平均呎價20,934港元，售價由538.8萬至719.3萬元，呎價18,388至23,199元。

中原九龍區董事劉瑛琳稱，該新盤開價較同區一手盤低約10%，亦較同區個別二手單位做價低，首批單位料可沽清。

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