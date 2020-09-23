新盤動向：代理料傲寓首批單位可沽清
2020年09月23日 13:00
東網電視更多新聞短片
劉瑛琳料傲寓首批單位可沽清。
旺角傲寓首張價單推出50伙，包括23個開放式及27個一房，實用面積介乎262至340方呎，扣除最高總折扣9.75%後，折實平均呎價20,934港元，售價由538.8萬至719.3萬元，呎價18,388至23,199元。
中原九龍區董事劉瑛琳稱，該新盤開價較同區一手盤低約10%，亦較同區個別二手單位做價低，首批單位料可沽清。
－－－－－
「疫市下想轉危為機？」
《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；一個電話，解決您的資金需要！
．物業一按二按．公居屋貸款
．業主私人貸款．中小企貸款
查詢：2525 3535
Whatsapp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼:香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！