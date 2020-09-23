羅兵咸永道：內地上市銀行實現淨利潤按年少9%

疫情蔓延打擊銀行業務，羅兵咸永道發布的數據顯示，中國上市銀行實現淨利潤9,010.52億元，按年減少9.05%，首次出現整體性負增長，上市銀行撥備前利潤則按年上漲6.52%。

受疫情及減費讓利政策落實的影響，上市銀行整體手續費及佣金淨收入按年增速放緩。在適度寬鬆的貨幣政策下，銀行資產負債快速增長。截至今年6月底，總資產和總負債分別增加7.65%和7.74%，並按年上升，規模分別達212.71萬億和195.95萬億元。

資產質素方面，上市銀行不良貸款和逾期貸款的金額持續增加，且增速較同期明顯加快。不良額和逾期額較去年末分別增加10.19%及4.5%，至1.74萬億及1.91萬億元。

羅兵咸永道香港金融業合夥人鄭善斌表示，上半年銀行業整體不良情況呈現抬頭之勢。同時在監管相關的延期還本付息政策的要求下，部分風險的暴露存在滯後性，預計未來商業銀行不良貸款仍會有較大上升的壓力，為資產質素管控帶來挑戰。

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