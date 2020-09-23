【高盛推介】部署滙豐反彈　可留意牛證購證

高盛(亞洲)有限責任公司：在市場憂慮滙豐控股遭中國列入不可靠實體清單下，該股近期表現積弱，周二(22日)跌約2%。周三(23日)早段繼續下跌，低見27.5港元，繼周二再創歷史新低，為連續第三日下跌，累計跌逾9%。

早前有報道引述美國財政部機密文件，指滙控即使內部指交易有可疑仍替客戶轉帳，滙控則在早前回應指有關資料已過時。

觀察個股輪證資金流向，可見近期資金持續吸納好倘，當中認購證於過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約2,000萬元，為同期五大資金流入的認股證相關資產之一。此外，牛證於過去5個交易日亦皆錄得資金流入，合共約870萬元，當中周二佔約480萬元。

基於滙控再度下跌，進而觀察市場上的認購證，可見目前所有產品已變得價外。此外，有不少產品的面值已跌至0.01元。因此投資者如計劃部署反彈，須多加注意，並可考慮選擇部署牛證。然而，亦由於滙控近期下跌，使目前市場只剩下6隻牛證供投資者選擇，亦因此已累積一定街貨。

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