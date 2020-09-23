長實澄清與和記黃埔地產成都項目無關

就內媒報道成都高新區財政金融局向區內各金融機構下發通知，要求禁止向和記黃埔地產(成都)有限公司提供新增融資、貸款以及為其進行重大資產重組提供幫助。長江實業集團回應稱，和記黃埔地產(成都)有限公司現在並非長江實業集團有限公司之附屬公司，亦不是由集團控制。

長實集團重申，公司所有發展項目均嚴格按照國家法規進行，並不存在囤地的情況。作為地產開發商，公司主要業務為房地產買賣，集團一直按計劃完成發展及出售項目，所有開發項目均與地方政府保持緊密溝通，配合當地規劃及要求進行專案發展。

此外，有內媒向成都市財政局求證，但相關人士並未予以否認，僅稱不清楚該文件。

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