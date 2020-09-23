喜點業主持貨年多即沽 低市價2%易手

香港置業胡耀才表示，馬頭角喜點中低層F室，望樓景，開放式間隔，實用面積約255方呎，叫價520萬港元，放盤近兩個半月後獲外區客洽詢，議價後減價約40萬元，以約480萬元成交，呎價約18,824元，低市價約2%。

新業主為夫婦，近月一直物色筍盤上車，睇樓1次後即決定承接。

資料顯示，單位於2019年3月以約486萬元購入，是次轉手帳面蝕6萬元，跌幅1.23%。原業主見近期市況回暖，有意「細屋換大屋」，故沽貨套現買新樓。

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