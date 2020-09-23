中國經濟穩步復甦　專家：人民幣正侵蝕美元影響力

美元指數近日回升，重新站回94點之上，但專家認為人民幣侵蝕美元影響力趨勢不變，在G10(10國集團)貨幣中逐漸站上主導地位。

G10由參與1962年一般借款協定的國家所組成，事實上有11國，包括比利時、荷蘭、加拿大、瑞典、法國、瑞士、德國、英國、義大利、美國、日本，換而言之就是所有主要已開發國家，也涵蓋所有主要貨幣。

滙豐資深外匯策略師邦寧(Dominic Bunning)指出，過去美元決定G10貨幣走勢，現在是人民幣主導，尤其在亞洲交易時段此現象更顯著。他認為主因是新冠疫情大流行後，中國內地被廣泛認為是今年唯一可能維持增長的主要經濟體，人民幣升值便是這種心態的市場反應，離岸人民幣對英鎊、加幣等大宗主要貨幣的每周價格變化影響越來越大。

邦寧認為，中國在金融與貨幣開放上亮綠燈，也會使人民幣成為匯兌市場上越來越重要的儲備貨幣。

OECD(經濟合作與發展組織)上周將內地今年預估經濟增長率上調至1.8%，而今年第一季時該數字是-6.8%。儘管中美關係隨着美國總統特朗普周二在聯合國錄影發言再次抨擊中國，看來會更加惡化，但近日許多美國分析師紛紛發言，承認在美國疫情未緩解、歐洲第2波疫情又有爆發迹象下，世界主要經濟體除中國外，都看不到希望。

－－－－－

「疫市下想轉危為機？」

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；一個電話，解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼:香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020