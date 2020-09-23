上交所全年新股集資額料逾4千億元稱冠　香港「坐季望亞」

「巨無霸」螞蟻集團即將登場！一家會計師行稱，上海證券交易所首三季新股集資額逾3,000億港元，大幅拋離香港約2,100億元的集資額，預期上交所全年集資額逾4,000億元，將毫無懸念奪得集資排行榜首寶座。本港全年則有約140宗新股上市，共集資近4,000億元，有望「坐季望亞」。

該行會計師指，上海科創板是上交所新股集資的主要來源，亦同時吸引香港部分紅籌股回歸A股。他強調，科創板與港股並非競爭關係，內地未必能消化眾多新科技股份，香港市場成熟，加上市場及產品不斷改革，有助吸引更多企業來港上市，認為兩地市場起着互補作用。

中資概念股來港第二上市浪潮未停，該行會計師相信，第四季仍有2至3隻、全年則約有10隻中概股在港上市。受惠聯交所就企業版同股不同權檢討、並隨時間推移，更多於美國上市的中概股合資格回流，相信明年有5至6隻中概股來港上市。

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