進入「保守模式」？投資者須知這「3個時點」

外國傳媒報道，投資者開始戰戰兢兢，隨着時間推進，未來這3個時點將是股市分水嶺。

1、美國總統大選11月3日舉行，若結果是特朗普當選，股市料「正面」回應；若是拜登，股市或先跌後回穩，原因是預期加稅。

2、10月中下旬開始，美國企業的季度業績會陸續出爐，要科技業能交出漂亮的成績，股價才能再升。

3、最快在11月或12月疫苗結果才會出爐，事前股市應難大升。

－－－－－

「疫市下想轉危為機？」

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；一個電話，解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼:香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020