種族主義礙窒經濟！花旗：美國GDP廿年損失124萬億

外媒報道，花旗集團發表研究報告顯示，由於種族不平等，過去20年以來，美國國內生產總值(GDP)共損失約16萬億美元(約124.8萬億港元)，如果美國能立即結束對非裔美國人嚴重的經濟歧視，未來5年能為GDP增加5萬億美元。

花旗副董事長Raymond J. McGuire表示，該報告強調的是種族主義的代價，對美國的經濟產出產生了真實而有形的影響。他認為，有責任和機會面對這種長期存在的社會弊病。

花旗指出，如果美國在20年前縮小工資差距，或可釋放2.7萬億美元的收入用於消費和投資，而向黑人企業家提供公平貸款，在同一時期可望產生13萬億美元的業務收入。

該報告着眼在工資損失、獲得住房和小企業貸款的機會減少、獲得高等教育機會有限等因素造成的成本。

－－－－－

「疫市下想轉危為機？」

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；一個電話，解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼:香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020