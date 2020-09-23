賣二手車發達！美國父子身家一日漲390億

於美國田納西州的Carvana線上二手汽車零售商自2017年上市以來，尚未錄得一次季度淨利潤，但其股價持續上升，令其行政總裁Ernest Garcia III及其父親Ernie Garcia II的身家不斷上升，隨着Carvana股價周二(22日)收市升近31%，兩人更在1日內身家再升50億美元(約390億港元)。

外媒報道，在Carvana預料第3季將見營收及淨利率新高後，股價於周二大升逾3成、每股高達226.83美元。隨着美國人轉向購買家用必須品、娛樂及線上二手車，Carvana股價今年已上漲近150%。

另外，父親Ernie Garcia II是Carvana目前最大的股東，兒子Ernie Garcia III則擔任行政總裁。據悉，父親身家逾150億美元，兒子則約64億美元，二人身共約214億美元(約1,669億港元)。

另美國投行Piper Sandler分析師Alexander Potter指出，新冠肺炎疫情促使消費者購買二手車，而Carvana是這一趨勢的主要受益者。

據Carvana網站所述，客戶可在逾1.9萬種的汽車內作選擇，並可在10分鐘內完成購買，顧客可用其特製的巨型硬幣，在全美十多部自動售車機上完成取車。

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