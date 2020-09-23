遵守特朗普禁令！雪佛龍要求全球員工在工作手機上刪除微信

外國傳媒報道，由於美國總統特朗普政府以國家安全風險為由禁止微信，雪佛龍已要求全球員工在工作手機上刪除騰訊控股旗下這款社交應用程序(App)，成為首批遵守這一行政命令的美國公司之一。

根據備忘錄顯示，該美國石油巨頭在全員電郵中把微信確定為「不合規應用」，要求在工作手機上安裝了這app的員工於幾天內予以刪除，否則他們將不能接入公司網絡。

雪佛龍的代表拒絕置評，騰訊發言人也沒有立即回應置評請求。

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