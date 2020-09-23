中美科技戰：華為正尋找智能手機晶片辦法

外國傳媒報道，處於中美緊張關係風口浪尖的電訊巨企華為表示，其通訊設備業務有「充足的」庫存，同時正在為被美國總統特朗普政府禁令切斷的智能手機晶片供應尋找解決方案。

華為輪值董事長郭平周三(23日)在上海對記者表示，該公司有足夠的供應來維持其企業和營運商部門的運轉，並且正在開發新的消費類設備來抵銷其智能手機業務所遭受的衝擊。郭平還補充，公司仍在評估美國「黑名單」的影響，這極大地限制了美國供應商的業務；華為願意從其他公司進行採購。

白宮發布的禁止向華為提供美國技術的禁令已於上周生效，切斷了對華為手機和5G基站至關重要的外國製造的半導體、軟件和其他材料的供應。儘管高通公司等供應商已經申請了許可證以繼續向這家中國公司發貨，但目前尚不清楚美國商務部是否會發放必要的許可。華為一直是美國打壓中國技術崛起的主要目標。隨着11月大選臨近，特朗普不斷加大打壓力度。

郭平表示，美國禁令給生產和經營帶來了巨大的麻煩。他補充，華為將在人才、技術和標準設定等方面為其供應鏈提供全力支持，以幫助他們克服當前的限制。

華為在其他地方也遭遇擠壓。日本和澳洲加入了美國領導的抵制行動，英國從明年開始將禁止該國電訊營運商購買該公司的設備。華為的首席財務官孟晚舟仍在加拿大家中軟禁，並正在應戰美國以涉嫌違反貿易制裁為由的引渡要求。

－－－－－

「疫市下想轉危為機？」

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；一個電話，解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼:香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020