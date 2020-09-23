外媒指中國擬定科技黑名單　反制美國威力不似預期？

外媒報道，中國計劃制訂美國科技公司黑名單以反制美國。分析指，中國一旦打出此招，最終或適得其反；反而證明中國作為世界人口最多國家的市場需求，或者沒有想像中大。

據報，全球最大網絡設備生產商思科系統可能成為黑名單之一。但思科去年在中國銷售額跌16%，而整個亞太地區(包括日本)亦僅占總體收入約15%。

而名單中的美國科技公司，料大致分為三類。其一，是幾乎跟中國沒有關聯的公司，包括Facebook及Alphabet。其二，是中國目前仍不能割捨的公司，如英特爾、高通及微軟等。最後則是蘋果公司之類的美國企業。

分析指，中國或會先向蘋果公司出手。而蘋果公司已在中國投入大量人力及投資，一旦終止多達數百萬中國國民的生計，此舉並非明智。且中國市場對蘋果公司的重要性亦下降，去年大中華區銷售跌約16%。

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