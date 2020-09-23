入市小心！花旗：家族理財室和超高淨值人士對市場極度謹慎

外國傳媒報道，花旗私人銀行調查顯示，全球家族理財室和超高淨值人士因新冠疫情、政府和央行的應對措施而採取防禦姿態。

大約3/4受訪者對他們未來12個月投資心態的描述為「謹慎」，加上表示計劃「非常謹慎」的受訪者後，這個比例升至84%。花旗此次在6月和7月進行的調查約有180人參與。接近1/4的人稱擔心社會動盪。花旗調查中，約一半受訪者預期未來12個月總體投資組合回報率僅1至5%。

花旗私人銀行首席投資官David Bailin表示，調查中展現的謹慎情緒「可能預示」錯過機會。Bailin稱：「我們預計，根據政府出台的刺激措施規模及全球創新帶來的進一步利好，中小企業將迎來一段時期的復甦，2021年和2022年全球經濟將加速增長。」

花旗私人銀行董事長Stephen Campbell稱，私人理財室挺過了疫情衝擊，狀況良好，但至少一半人稱擔心流動性問題。「他們準備好一旦出現機會就部署更多資金，尤其是在非公開市場。客戶通常願意犧牲中短期回報來維持流動性。」

調查發現，59%的家族理財室增加了對直接投資的配置，其中信息技術、醫療健保和房地產是最有吸引力的領域。超過一半受訪者稱，打算借助利率較低的機會來開展再融資和增加信用額度。

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