全球經貿戰必讀！金融界剖析特朗普的「商戰」思維

面對中美鬥爭愈演愈烈，不少分析認為兩國正朝着「脫鈎」的方向邁進。不過，正所謂：「知己知彼」，或許要先了解美國總統特朗普的「思維」，才能為世界大棋局下定論。以下是金融界的資深銀行家意見。

特朗普出身是「商人」，思維上必然離不開「商業模式」，其施政亦以商業為出發點，政治外交明顯是其次。即使是經濟，也會將注意力集中在「特定企業」上，例如吸引台資的代工大廠鴻海集團到美國投資、禁止博通收購高通、封殺華為、施壓台積電赴美設廠、以及近期封殺TikTok和WeChat等。

明顯地，他不會講甚麼經濟大道理，就是專注瞄準「指標企業」，為特朗普效力的人很多也是商人，例如商務部長羅斯是私募股權併購重整專家，也是特朗普2017年1月上台以來，少數能留任到目前的主要官員。

特朗普有一本名著，叫《The Art of the Deal》(《交易的藝術》)，詳述他做生意談判之道。他在書中提到「truthful hyperbole」(真實的誇大)，強調無害的誇張是談判極有效的策略。

事實上，他與別國打交道就有這一招，現分鐘可以說是好朋友，下一秒又可以稱是敵人。與此同時，商人的特點是「執行力」，不會像美國前總統奧巴馬般會講理念！特朗普的性格就是直接進攻要害，務求一刀斃命。對付華為正是如此！

到了近期TikTok事件，就或多或少能看到特朗普做生意的功力。甲骨文(Oracle)和沃爾瑪計劃投資TikTok少數股權(20%)，甲骨文將成為TikTok美國雲平台營運商，TikTok可繼續在美國市場營運，未來新公司在美國上市。換言之，特朗普不是真的要消滅TikTok，一切都是談判手法，原本他只想收「中間人的茶水」，現在更狠，要TikTok捐款作為慈善基金。

他很清楚如何玩這個遊戲，能輕重並重，TikTok是全世界最大影音平台，用戶大多是年輕人，為了選票，不可能得罪這個超級有影響力的族群。

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