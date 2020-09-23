【全球救市】日央行：必要時將擴大寬鬆　暫無意改通脹目標

日本央行行長黑田東彥表示，與日本首相菅義偉就國內和國外經濟進行了討論，並同意央行與政府密切合作。

他續稱，日本經濟仍處於嚴峻狀態，但有回升迹象，希望看到匯率走勢穩定，需要保持非常寬鬆的貨幣條件，並將繼續竭盡全力支持日本經濟。必要時，央行將毫不猶豫地擴大寬鬆，但指沒有與菅義偉討論任何具體的貨幣政策。

對於新冠肺炎疫情所帶來的衝擊，黑田東彥認為，疫情的影響極為不確定，日本經濟的改善將會是溫和的，雖然經濟和通脹有下行風險，但沒有改變2%的通脹目標。央行估計融資計劃的規模約為110萬億日圓。

他補充，一旦接近目標，將就如何適當退出政策進行討論，而目前不處於考慮退出寬鬆措施或其時間安排的階段。

此外，黑田東彥認為，數碼化對日本的發展至關重要，惟目前尚無計劃發行數碼貨幣。

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