農夫山泉股價飆8% 創辦人鍾睒睒躍升中國首富
2020年09月23日 15:23
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鍾睒睒成中國首富
中國樽裝水及飲品生產商農夫山泉(09633)股價連升5日，周三(23日)爆升逾8%，高見39.7港元，逼近上市高位，市值亦躍升至超過4,440億元。相反，騰訊(00700)及阿里巴巴(09988)近日股價回軟，令農夫山泉創辦人兼董事長鍾睒睒身家超越馬化騰及馬雲，成為中國首富。
鍾睒睒持有農夫山泉超過84.4%股權，另持有A股萬泰生物(603392.SH)逾74%股權。根據福布斯實時富豪榜，其身家達到592億美元(約4,617億港元)。而馬化騰及馬雲的身家為572億及506億美元。
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