花旗調查：香港近八成千萬富翁看淡未來1年樓市

花旗銀行公布2019至2020年香港千萬富翁調查報告，截至今年5月，香港擁有1,000萬港元或以上淨資產的千萬富翁，共有50.4萬人，其中10.6萬人擁有1,000萬元或以上流動資產，中位數為1,700萬元，較2018年的1,630萬元有所增加。

男性千萬富翁比女性為多，男女比例分別為56及44%，千萬富翁的家庭狀況以已婚並有供養子女的父母為主，佔38%。

調查報告指，大部分千萬富翁均持有股票、外幣及人民幣等投資產品，為滲透率最高的三大投資工具。

近八成千萬富翁看淡未來12個月的樓市，與2019年的72%相比，有較多富裕一群看淡樓市。然而，表示有興趣及認為現時為置業好時機的人數，則有所增加。

對於現時生活的開心評分指數，擁有淨資產總值多於1,000萬元的千萬富翁，其評分指數明顯較高，10分為總分，平均指數達6.8，女性千萬富翁比男性千萬富翁的開心指數微高，平均指數達7.0。

有關千萬富翁對家庭重要性的取態，他們寧願付出更多在子女教育、 生活質素及體驗各方面。首要考慮是，為子女提供優質教育，亦會嚴謹管教子女需要謹慎理財。

花旗銀行零售銀行業務主管李貴莊表示，全球經濟持續復甦，港股有上升空間，短期內比較看好股價低的價值型股票。對於樓市表現，她認為，第三波疫情受到控制，對樓市的需求將會釋放，預計住宅樓價會有5%的升幅，但仍要密切留意疫情狀況。

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