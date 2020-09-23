一周削價80萬！康怡花園三房呎售16779元

利嘉閣吳玉蘭表示，鰂魚涌康怡花園D座中層1室，實用面積約596方呎，屬三房兩廳間隔，望開揚池園景觀。原業主叫價1,080萬港元，放盤1個星期後，即減價80萬元或約7.4%，以1,000萬元成交，呎價約16,779元。

據悉，原業主於2010年7月以約475萬元購入上述單位。持貨10年，現轉手帳面獲利約525萬元，物業升值逾1.1倍。

該盤9月暫錄約11宗二手買賣，平均實用呎價約17,230元；現有約235個放盤，叫價由818萬元起。

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