代理料工商舖市道明年下半年始復甦

中原(工商舖)董事總經理潘志明稱，早前工商舖物業成交疲弱，政府於上月19日放寬非住宅物業按揭成數，以放寬當日前後1個月作對比，以舖位交投增加約41%最顯著，成交增至110宗。

他指出，工商舖買家以投資者為主，相信是舖位價格及租金累跌一定水平，開始吸引投資客入市。期內工業物業成交錄287宗，亦較減辣前上升約21%。反觀，寫字樓成交量則下跌約18%至49宗。

不過，潘指出，現時市況反彈力仍較疲弱，政府在疫情管控上較謹慎，經濟活動難望短期回復正常，而近一年受社會衝突與疫症影響，大部分行業都出現虧損，估計工商舖市道要到明年下半年才會復甦，並認為到明年底可以恢復40%至60%已經不錯。

隨着疫情緩和，第3季工商舖表現相對有改善，據中原(工商舖)統計，本季截至9月22日止，市場錄約1,021宗工商舖買賣個案，表現跑贏過去4個季度，預期第4季售價跌勢喘定，跌幅料約5%，成交量則料將回穩。

至於第4季整體工商舖租預料下跌5%至10%，受疫情重創最深的商舖市場會有較大跌幅。該行商舖部董事黃偉基表示，現時核心區舖位空置情況嚴重，如中環區空置率超過20%，銅鑼灣、尖沙咀亦錄約15%，近期不少旗艦舖棄租個案，相信下半年會有較多大樓面空置舖位，租金將會受壓，預計第4季核心區舖租將下挫約10%。

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